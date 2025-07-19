İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2025 Cumartesi / 24 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4343
  • EURO
    47,1614
  • ALTIN
    4350.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de doğal gaz borusunda patlama! Cadde trafiğe kapatıldı
Güncel

İzmir'de doğal gaz borusunda patlama! Cadde trafiğe kapatıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunda patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle caddenin trafiğe kapatıldığı açıklandı.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 16:18 - Güncelleme:
İzmir'de doğal gaz borusunda patlama! Cadde trafiğe kapatıldı
ABONE OL

Kazımdirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde iş makineleriyle yürütülen kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunda patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce gaz akışı kesildi. Patlama nedeniyle Mustafa Kemal Caddesi trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, patlama esnasında büyük sarsıntı yaşadıklarını ifade etti.

Esnaf Vasfi Sulubaş, AA muhabirine, kepçenin çalışması sırasında doğal gaz ana borusunu patlattığını belirterek, "Kepçe hemen çekildi, biz de güvenliğimiz için kepengimizi kapattık. Basınçlı gazın fışkırdığını gördüm." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.