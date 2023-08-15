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İzmir'de dolmuştan indirilerek bıçaklanan genç hastanede can verdi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, tartıştığı kişinin arkadaşları tarafından dolmuştan indirilerek bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA15 Ağustos 2023 Salı 22:13 - Güncelleme:
İzmir'de dolmuştan indirilerek bıçaklanan genç hastanede can verdi
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Alınan bilgiye göre, Karaburun ilçesinde yaşayan Kadir Tarcan (29), arızalanan motosikletini Karabağlar ilçesindeki bir servise getirdi.

Motosikletini bıraktıktan sonra dolmuşa binen Tarcan ile yolcu F.M. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

F.M'nin telefonla arayıp durumu anlattığı arkadaşları, Uğur Mumcu Mahallesi'nde dolmuşun önünü kesti.

Dolmuştan indirilen Tarcan, söz konusu kişilerce bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tarcan yaşamını yitirdi. Tarcan'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, F.M'yi gözaltına aldı.

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