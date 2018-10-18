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İzmir'de düzensiz göçmenlerin hayatını kaybettiği kazada 11 kişi tutuklandı

İzmir'in Menderes ilçesinde 23 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kaza sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

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Menderes ilçesinde Değirmençay'a devrilen kamyonda 23 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesi sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 2'si Irak uyruklu 11 şüphelinin İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar "Örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlamasıyla İzmir Adliyesine sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonun sürücüsü Mustafa Yılmaz (35) da sabah saatlerinde Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sonrasında adliyeye sevk edilmişti.

Zanlılardan aralarında kamyon şoförü Yılmaz'ın da olduğu 11'i tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Geçiş oldu" diyerek paraları istemiş

Bu arada gözaltındaki zanlıların olaya ilişkin ifadelerinde ilginç ayrıntılar da yer aldı.

Yasa dışı geçiş organizasyonunda "kasa" diye adlandırılan zanlının, verdiği ifadede, toplanan paraları Irak uyruklu göçmen kaçakçısıyla paylaşmadığını söylediği öğrenildi.

İfadesinde, kendisine gelen yabancı uyruklu kişinin, cep telefonundan deniz yoluyla önceki geçişlere ait bir arşiv görüntüsü gösterip, geçişin olduğu iddiasıyla toplanan paraları istediğini, kendisinin de "Beni kimse aramadı" diyerek vermediğini söylediği ifade edildi.

Aydın'dan İzmir yönüne giden Mustafa Yılmaz idaresindeki 09 S 0574 plakalı kamyonun Menderes ilçesinde, Değirmençay'a devrilmesi sonucu 23 düzensiz göçmen ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı.

Çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirtilen sürücü Yılmaz, taksiyle gittiği hastanede yüksekten düştüğünü söylemişti.

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