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İzmir'de ele geçirildi: 1 milyon litre

İzmir'in Torbalı ilçesinde polis ekiplerince 2 depoya düzenlenen operasyonda, ele geçirilen 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, bulunduğu depolardan imha edilmek üzere taşınıyor.

IHA18 Ekim 2022 Salı 07:07 - Güncelleme:
İzmir'de ele geçirildi: 1 milyon litre
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararları bulunan karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından Torbalı ilçesinde kaçak akaryakıt ürünlerinin depolandığı belirlenen 2 depoya operasyon düzenledi. Depolarda yapılan aramada; 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, Ö.G. adlı şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İMHA EDİLMEK ÜZERE TAŞINIYOR

Polis ekipleri tarafından 2 depoya yapılan operasyonda yakalanan 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, bulunduğu depolardan imha edilmek üzere taşınıyor.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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