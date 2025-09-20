İSTANBUL 25°C / 18°C
Güncel

İzmir'de endişelendiren görüntü: Ölü balıklar kıyıya vurdu

İzmir Körfezi Üçkuyular İskelesi yakınlarında ölü balıklar kıyıya vurmaya devam ediyor.

20 Eylül 2025 Cumartesi 16:32
İzmir'de endişelendiren görüntü: Ölü balıklar kıyıya vurdu
Geçen yıllarda gündeme gelen ve bu yıl ağustos ayında yeniden başlayan İzmir Körfezi'ndeki kötü koku ve balık ölümleri sürüyor.

Körfezin Üçkuyular İskelesi yakınlarında dün görülen balık ölümleri bugün de sürdü.

Balık tutmak için sahile gelen Yılmaz Demirtaş (61), gördüğü manzara nedeniyle çok üzüldüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Şaşırdım, şoke oldum. Yıllardır burada oturuyorum ve ilk defa böyle balık ölümüne şahit oluyorum. Balık tutma hevesim kaçtı, yetkililer bu konuyu araştırsınlar. Vatandaşlar bu balıkları yiyerek zehirlenmesinler. Tonlarca balık ölüp gidiyor, üzüldüm, yazık, günah."

  • ölü balıklar
  • İzmir Körfezi
  • Üçkuyular İskelesi

