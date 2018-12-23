Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de eşinin ilişki yaşadığını iddia ettiği kadını vurdu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde N.E. (29) adlı kadın, eşinin ilişkisi olduğunu iddia ettiği C.K.'yi (22) tabancayla vurarak yaraladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bengisu Mahallesi, Plevne Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi N.E., Ödemiş'te taksi işletmeciliği yapan eşi B.E.'nin ilişki yaşadığını iddia ettiği C.K.'nin evine gitti. Burada, iki kadın arasında tartışma çıktı.
 
Tartışmanın büyümesi üzerine N.E., yanında getirdiği tabancayı çantasından çıkartı ve C.K.'ye doğru 3 el ateş etti. Karnına tek kurşunun isabet ettiği C.K yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan: Sen, İsrail´deki Yahudi değilsin

Başkan Erdoğan: Sen, İsrail´deki Yahudi değilsin

Bilim dünyası kargaların bu sırrını çözemiyor!

Bilim dünyası kargaların bu sırrını çözemiyor!

Kuzey Kore lideri ile ilgili şok gerçek!

Kuzey Kore lideri ile ilgili şok gerçek!

Stephen Hawking'in korkutan 'kıyamet' uyarıları

Stephen Hawking'in korkutan 'kıyamet' uyarıları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA