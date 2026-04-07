İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6174
  • EURO
    51,6091
  • ALTIN
    6683.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de eski DGM binalarının tahliye süreci tamamlandı
Güncel

İzmir'de eski DGM binalarının tahliye süreci tamamlandı

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı eski DGM binalarının tahliye süreci tamamlandı.

AA7 Nisan 2026 Salı 14:44
İzmir'de eski DGM binalarının tahliye süreci tamamlandı
ABONE OL

Dün başlayan tahliye işlemleri kapsamında Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve belediye görevlilerince binada inceleme ve tespit çalışmaları yapıldı.

İşlemler tamamlandı, binalarda Vakıflar personeli görevlendirildi.

Binada belediyeye ait olan ancak alınmayan eşyalar için tutanak tutulduğu, alınması için 10 gün süre verildiği, bu sürede alınmayan eşyaların yediemin deposuna götürüleceği ifade edildi.

Polis ekiplerinin bina çevresinde aldığı güvenlik önlemi devam ediyor.

Konak ilçesinden Bornova'ya ulaşımı sağlayan Halkapınar Mahallesi Şehitler Caddesi yolunda da trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, arşiv belgelerine dayanarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurmuş, inceleme sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesinin kullandığı tarihi Egemenlik Binası, Meslek Fabrikası binaları ve eski gasilhanenin mülkiyeti Vakıflara devredilmişti. Egemenlik Binası ve eski gasilhane binalarının tahliyesine ilişkin hukuki süreç devam ediyor.

  • İzmir
  • Meslek Fabrikası
  • Tahliye Süreci

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail Konsolosluğu'na sızma girişimi önlendi! İşte o terörist...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.