İzmir'de eski DGM binalarının tahliye süreci tamamlandı

Dün başlayan tahliye işlemleri kapsamında Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve belediye görevlilerince binada inceleme ve tespit çalışmaları yapıldı.

İşlemler tamamlandı, binalarda Vakıflar personeli görevlendirildi.

Binada belediyeye ait olan ancak alınmayan eşyalar için tutanak tutulduğu, alınması için 10 gün süre verildiği, bu sürede alınmayan eşyaların yediemin deposuna götürüleceği ifade edildi.

Polis ekiplerinin bina çevresinde aldığı güvenlik önlemi devam ediyor.

Konak ilçesinden Bornova'ya ulaşımı sağlayan Halkapınar Mahallesi Şehitler Caddesi yolunda da trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, arşiv belgelerine dayanarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurmuş, inceleme sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesinin kullandığı tarihi Egemenlik Binası, Meslek Fabrikası binaları ve eski gasilhanenin mülkiyeti Vakıflara devredilmişti. Egemenlik Binası ve eski gasilhane binalarının tahliyesine ilişkin hukuki süreç devam ediyor.