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Güncel

İzmir'de etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi

İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yolları göle çeviren yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

AA13 Ekim 2020 Salı 16:46 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 16:46
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Kentte öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur, akşama doğru yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.

Yağmura sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu gözlendi.

Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde yağıştan dolayı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı iş yerlerini su bastı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda oluşan su birikintileri de esnafa zor anlar yaşattı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Mithatpaşa Caddesi'nde de bazı evleri su bastı.

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