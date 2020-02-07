İSTANBUL 4°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0398
  • EURO
    6,6273
  • ALTIN
    302.652
  • BIST100
    121015
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de evde yaklaşık yarım ton sahte içki ele geçirildi
Güncel

İzmir'de evde yaklaşık yarım ton sahte içki ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramada 440 kilogram sahte rakı ve 50 kilogram sahte viski ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

DHA07.02.2020  17:36 - Güncelleme: 07.02.2020  17:36

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersinli Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada, bidonlara ve pet şişelere doldurulan 440 kilogram sahte rakı, 50 kilogram sahte viski, 230 kilogram etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak D.Ş. gözaltına alındı. Yeşilyurt'taki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen D.Ş., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İran destekli teröristler, Deyrizor'da camileri hüseyniyeye çeviriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Benim hatam, kusura bakmayın
Benim hatam, kusura bakmayın

Benim hatam, kusura bakmayın

Çalışmalar sonuç vermeye başladı! Türkiye'den önemli keşif
Çalışmalar sonuç vermeye başladı! Türkiye'den önemli keşif

Çalışmalar sonuç vermeye başladı! Türkiye'den önemli keşif

Çin, Türkiye'nin kapısını çaldı
Çin, Türkiye'nin kapısını çaldı

Çin, Türkiye'nin kapısını çaldı

ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.