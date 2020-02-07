İzmir'de evde yaklaşık yarım ton sahte içki ele geçirildi

DHA 07.02.2020 17:36 - Güncelleme: 07.02.2020 17:36

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersinli Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada, bidonlara ve pet şişelere doldurulan 440 kilogram sahte rakı, 50 kilogram sahte viski, 230 kilogram etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak D.Ş. gözaltına alındı. Yeşilyurt'taki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen D.Ş., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.