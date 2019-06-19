İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ile önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, istihbarat birimleri ile kurulan koordinelerde İzmir merkezinde ve ilçelerinde; PKK/KCK terör örgütüne finansman temini, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına eleman temini, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda cezaevlerinde bulunan mensupları ile koordine, örgüt elebaşına yönelik sözde tecriti protesto etmek için açlık grevine giren örgüt mensuplarına talimat vererek eylemin devamını sağlayan, ölen örgüt mensuplarının ailelerine maddi destek sağlayan şüpheliler tespit etti.

Ayrıca İzmir merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütünün illegal yapılanması olan DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) adına illegal faaliyet yürüten mensuplarının molotoflu ve bombalı eylem hazırlığında oldukları belirlendi. İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirlediği şüpheliler hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve yakalama kararına istinaden sabah saatlerinde, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Polis ekipleri, 12 şüpheliyi yakalarken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alınana şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.