Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir Aliağa'da fabrikada yangını çıktı binlerce lira maddi hasar meydana geldi

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir fabrikada kazan dairesi bölümünden çıkan yangın korkuturken, yangın nedeniyle fabrikada binlerce lira maddi hasar meydana geldi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yangın, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan bir yağ fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait iki itfaiye aracı müdahale etti. Herhangi bir olumsuzluğa karşı ise 112 ve jandarma ekibi de olay yerinde hazır bulundu. Korkutan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. 
 
Yangın nedeniyle yüklü miktarda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Musevilerin İspanya´dan kovulması (Tarihte Bugün - 2 Ağustos)

Musevilerin İspanya´dan kovulması (Tarihte Bugün - 2 Ağustos)

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA