İzmir'de fabrikada yangın çıktı
İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülüyor.
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