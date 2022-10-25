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İzmir'de feci kaza: 1 ölü

İzmir'in Bornova ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti.

AA25 Ekim 2022 Salı 07:07 - Güncelleme:
İzmir'de feci kaza: 1 ölü
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Riza Baran'ın (62) yönetimindeki 35 EMB 25 plakalı hafif ticari araç, Egemenlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde emniyet şeridinde park halindeki S.Ç'nin kullandığı 41 AHZ 727 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, 110 AKS ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Baran'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Görevlilerce sıkıştığı yerden çıkarılan Baran'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü S.Ç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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