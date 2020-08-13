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İzmir'de feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir otomobil üst geçide çarptı. Feci kaza sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

AA13 Ağustos 2020 Perşembe 07:02 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 07:02
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Onur G. (26) idaresindeki 35 AL 0310 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi İzmir Çiğli Eğitim Parkı yakınında kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı.

Onur G. ile Mehmet Tolga Y. (26) ve Tolga U. araçta sıkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Tolga U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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