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İzmir Aliağa'da bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 3 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya döndü.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir-Çanakkale karayolu Helvacı Kavşağı yakınında meydana geldi. İddialara göre V.K. (27) yönetimindeki 35 NHT 63 plakalı otomobil, İzmir yönünden Aliağa istikametine seyir halinde olduğu sırada, ışıklı kavşakta duran H.K. (50) yönetimindeki 35 NEG 82 plakalı tırın dorsesine çarptı.
 
Kazada sürücü V.K.(27) ile yolcular A.K. (27) ve H.A. (30)  yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.
 
Vatandaşların ihbarı üzerine kazanın bulunduğu noktaya intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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