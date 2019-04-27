İzmir'de feci kaza: 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 JN 734 plakalı hafif ticari araç, Kaynaklar Mezarlığı mevkisinde, refüjü aşıp devrildikten sonra yolun karşı şeridine geçerek seyir halindeki 45 TA 2734 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, 35 JN 734 plakalı hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk, biri bebek 7 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan diğer aracın sürücüsü Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.