18 Ağustos 2025 Pazartesi
İzmir'de feci kaza: 8 yaşındaki çocuk can verdi

İzmir'in Selçuk ilçesinde, otomobilin çarptığı 8 yaşındaki küçük çocuk kaldırıldığı hastanede can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

18 Ağustos 2025 Pazartesi 10:40
İzmir'in Selçuk ilçesinde, annesiyle beraber yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarptığı 8 yaşındaki küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 21.30 sıralarında, İzmir Aydın Karayolu, Selçuk Hükümet Konağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.P. idaresindeki otomobil, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Hümeyra Özmen adlı çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemlerini alırken, ağır yaralanan Hümeyra Özmen, sağlık ekipleri tarafından Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük Hümeyra, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü İ.P., Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

