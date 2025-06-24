İzmir'de feci kaza: Baba öldü, oğlu yaralandı

Buca'dan Bornova istikametine giden Ö.Y'nin (31) kullandığı 35 LEU 86 plakalı kamyonet, İzmir Çevre Yolu Kaynaklar Mahallesi yakınlarında, aynı yönde seyreden K.G. (23) yönetimindeki 35 BUA 713 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü K.G. ile arkasında yolcu olarak bulunan babası M.G. (50) yola savruldu.
Motosiklet, yaklaşık 30 metre ormanlık alana sürüklendikten sonra durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri M.G'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan K.G'nin hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
M.G'nin cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kamyonet sürücüsü Ö.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.