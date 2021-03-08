İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Mart 2021 Pazartesi / 24 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5441
  • EURO
    8,9807
  • ALTIN
    412.679
  • BIST100
    1547.59
Güncel

İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

İzmir'de, FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

AA08 Mart 2021 Pazartesi 10:17 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 10:18
ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ mensupları tarafından hücre evi olarak kullanılan adreslerin tespit edilmesine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 30 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında mahrem yapı içerisinde görev alan ve örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları için haklarında arama kararı olan ve halen örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri belirlenen 31 şüpheli yakalandı.

Hücre evlerindeki aramalarda, cezaevinde yatan veya firari örgüt mensuplarına dağıtılacağı değerlendirilen 179 bin dolar ve 37 bin 500 lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.