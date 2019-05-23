İzmir'de, terör örgütü FETÖ'den gözaltına alınan örgüt üyelerinin iddiaya göre devam eden adli tahkikat sürecini örgütün üst kadrolarına raporluyarak aktaran gönderen bir avukat gözaltına alındı. Bir diğer operasyonda ise FETÖ ile irtibatlı aralarında bir albayın da buldunupu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgörgütünün faaliyetlerin deşifresinin yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, örgütün içerisinde faaliyet göstermekten dolayı gözaltına alınan şüphelilerin devam eden adli tahkikat sürecini örgütün üst kadrolarına raporluyarak aktaran İzmir Barosunda görevli bir avukat tespit edidldi. Polis ekipleri sabah saatlerinde yaptığı operasyonla, avukatı yakalarken, şüphelinin adresinde yapılan aramada yüklü miktarda para buldu. Ayrıca, İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan diger operasyonda; terör örgütü ile irtibatli olduğu tespit edilen aralarında emekli bir albay, 2 ihraç askeri öğrenci, bir ihraç uzman doktor, bir örgüte müzahir okullarda çalışmış ihraç öğretmeninde bulundugu 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmaların devam etiği bildirildi.