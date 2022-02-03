İzmir'de FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

IHA 3 Şubat 2022 Perşembe 19:39 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 19:40

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 şüpheli belirlendi. Şüphelileri yakalamaya yönelik 2 Şubat tarihinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 şüpheliden 10'u yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.