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İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de, terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 15:30 - Güncelleme:
İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütü FETÖ üyesi oldukları yönünde bilgi ve çeşitli deliller bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

FETÖ'ye fon sağladıkları öne sürülen şüphelilerin, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ve yakalama kararlarının bulunduğu, terör örgütünün hücre evinde saklandıkları da tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 16 şüpheli yakalandı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve para ele geçirildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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