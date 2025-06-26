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İzmir'de FETÖ operasyonunda 14'ü polis 20 şüpheli yakalandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 14'ü polis 20 şüpheli gözaltına alındı.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 09:40 - Güncelleme:
İzmir'de FETÖ operasyonunda 14'ü polis 20 şüpheli yakalandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ardışık arama sistemi ve veri analiz raporlarında tespitler bulunan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 polis, 4 emekli ya da istifa etmiş eski polis memuru, 1 gelir uzman yardımcısı ve 1 memur yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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