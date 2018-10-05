İzmir'de FETÖ'den 7 şahıs gözaltında
İzmir merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen 16 kişiden 7'si yakalandı. Aranan şüphelilerden 3'ünün de yurt dışında olduğu belirlendi.
- İHA
FETÖ'ye yönelik yeni dalga operasyonda, İzmir merkezli Manisa ve Mersin olmak üzere üç ilde operasyonun düğmesine basıldı. 'ByLock' kullandıkları belirlenen aralarında örgüt yöneticisinin de olduğu üyelere yönelik 16 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aranan 3 zanlının ise yurt dışına kaçtığı belirlenirken, 6'sının ise her yerde arandığı belirlendi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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