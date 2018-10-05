Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de FETÖ'den 7 şahıs gözaltında

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen 16 kişiden 7'si yakalandı. Aranan şüphelilerden 3'ünün de yurt dışında olduğu belirlendi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FETÖ'ye yönelik yeni dalga operasyonda, İzmir merkezli Manisa ve Mersin olmak üzere üç ilde operasyonun düğmesine basıldı. 'ByLock' kullandıkları belirlenen aralarında örgüt yöneticisinin de olduğu üyelere yönelik 16 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aranan 3 zanlının ise yurt dışına kaçtığı belirlenirken, 6'sının ise her yerde arandığı belirlendi. 
 
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Organize İşler 2'den ilk fragman yayınlandı

'Organize İşler 2'den ilk fragman yayınlandı

Avuç içi çizgileri kişiliğinizi yansıtıyor!

Avuç içi çizgileri kişiliğinizi yansıtıyor!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

30 yaşınızı geçtiyseniz bu yiyecekleri sakın tüketmeyin!

30 yaşınızı geçtiyseniz bu yiyecekleri sakın tüketmeyin!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA