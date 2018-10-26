İzmir’de FETÖ’ evlerine düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Mahrem Yapı faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Örgüt içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının yakalanmaların önüne geçebilmek amacıyla tedbir uyguladıkları, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri örgütün hücre evlerinde olarak barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettikleri tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve yakalama kararının ardından İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde eşzamanlı olarak yapılan operasyonda FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili olarak hakkında yakalama kararı olan ve halen örgütsel faaliyetlerine devam eden 16 kişi gözaltına aldı.İkametlerde yapılan aramalarda; örgütsel amaç için kullanıldığı tespit edilen 19 bin 260 TL, 2 bin 500 Euro, 6 bin20 Dolar,2 adet altın bilezik, 24 adet çeyrek altın, 2 adet yarım altın, 4 adet lira altın ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Tahkikatın çok yönlü olarak Terörle Mücadele Şubesince devam ettiği bildirildi.