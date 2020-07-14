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İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 25 gözaltı

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerinde yapılan baskında haklarında yakalama kararı bulunan 25 kişi gözaltına alındı.

AA14 Temmuz 2020 Salı 09:08 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 09:08
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve başka illerdeki cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik il emniyet müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda 25 kişi gözaltına alınırken 40 bin 90 TL, 1550 avro, 3 bin 55 dolar, 34 adet cep telefonu ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi.

Öte yandan, bir başka soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme proğramı Bylock'u kullandıkları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa ve Manisa illerinde düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı İ.T.A. ve polis N.T. ile özel yurt müdürü N.Y'i gözaltına aldı.

Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.


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