İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 16 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ'nün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evlerine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. FETÖ üyesi ve yöneticisi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 16 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

FETÖ'nün TSK ve emniyetteki yapılanmasında "mahrem abi" oldukları iddiasıyla haklarındaki yakalama kararı nedeniyle arandıkları belirlenen zanlılara, emniyetin İzmir'deki 2 şüpheliyi takibi sırasında ulaşıldığı öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'den aranan bazı zanlıların örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evlerinde kaldıklarının tespiti üzerine 26 Ekim'de düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanmıştı.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 19 bin 260 lira, 2 bin 500 Avro, 6 bin 20 ABD doları, iki altın bilezik, 24 çeyrek altın, iki yarım altın, 4 adet de Ata lira altın ele geçirilmiş, dijital verilere incelenmek üzere el konulmuştu. Örgütsel kaydı bulunmayan, "temiz" olarak adlandırılan kişiler üzerine kiralandıkları tespit edilen hücre evlerinde kalan zanlıların, gizlendikleri bu evlerde güncel örgütsel faaliyetlere de devam ettikleri belirlenmişti. FETÖ'nün TSK ve emniyetteki yapılanmasında "mahrem abi" olarak görev yaptıkları iddia edilen zanlıların kiralanan hücre evlerini yakın akrabalarından bile gizledikleri belirtilmişti.