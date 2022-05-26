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İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

AA26 Mayıs 2022 Perşembe 10:20 - Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, yakalanmamak için sık sık ev değiştiren, saklandıkları ikametleri de örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerinden kiraladıkları tespit edilen FETÖ üyesi şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Polis, örgütün hücre evi olarak kullandığı 21 adrese gerçekleştirdiği operasyonda 21 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 26 bin 450 lira, 8 bin 900 dolar, 4 bin 140 avro, sahte kimlik, kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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