İzmir'de FETÖ'ye operasyonu: 28 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 84 şüpheliden 28'i tutuklandı.
Diğer 56 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Operasyon
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) koordinasyonunda, MİT Başkanlığının desteğiyle yürütülen operasyonlar kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının haklarında yakalama kararı verdiği 93 kişi, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.
Şüphelilerden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, diğer 84 zanlı adliyeye sevk edilmişti.