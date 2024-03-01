İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2024 Cuma / 21 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de ''firar'' operasyonu! 5 hükümlü yakalandı
Güncel

İzmir'de ''firar'' operasyonu! 5 hükümlü yakalandı

İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

AA1 Mart 2024 Cuma 05:59 - Güncelleme:
İzmir'de ''firar'' operasyonu! 5 hükümlü yakalandı
ABONE OL

İzmir valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, suçluların yakalanmasına yönelik 22-29 Şubat'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, haklarında 13 yıl ile 39 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler H.U, M.B, İ.A, M.A.A. ve S.A, Bodrum, Buca, Bayındır, Bayraklı ve Menderes ilçelerinde yakalandı.

Hükümlülerin, "dolandırıcılık", "kadına karşı şiddet", "tutuklunun kaçması", "silahla tehdit", "ruhsatsız ateşli silah bulundurma", "kasten yaralama" ve "hırsızlık" suçlarından kayıtları bulunduğu belirtildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

  • hapis cezası
  • İzmir
  • hükümlü yakalanma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.