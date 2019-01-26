İzmir'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi İzmir'de etkili olan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Karşıyaka ilçesine bağlı Aksoy Mahallesi'nde yağış ve fırtınanın etkisiyle bazı çam ağaçları, apartmanların üzerine devrildi.