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  • İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
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İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, Dikili ve Menderes ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.

AA15 Eylül 2022 Perşembe 23:15 - Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 47 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan Dikili ve Menderes ilçesinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil güvenlik botu ekibi, durdurdukları botlarda 54 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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