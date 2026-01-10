İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2026 Cumartesi / 22 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de göçmen faciası: Cansız bedeni sudan çıkarıldı
Güncel

İzmir'de göçmen faciası: Cansız bedeni sudan çıkarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde kötü hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan lastik botta 37 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

IHA10 Ocak 2026 Cumartesi 14:48 - Güncelleme:
İzmir'de göçmen faciası: Cansız bedeni sudan çıkarıldı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında bir göçmen botunun olduğunun bildirilmesi üzerine arama-kurtarma çalışmaları yapıldığını duyurdu. TCSG-61 ve TCSG-907 ile yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda kötü hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan lastik botta 37 düzensiz göçmenin sağ olarak kurtarıldığını, 1 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında bir göçmen botu olduğunun bildirilmesi üzerine; TCSG-61 ve TCSG-907 görevlendirildi. TCSG-61 ile yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, kötü hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan bir lastik botun içerisinde 37 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. 1 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Düzensiz göçmelerin 45 kişi olduğu bilgisinin alınması üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 7 düzensiz göçmen ile ilgili arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor. Olay yerine TCSG-502 kuyruk numaralı Sahil Güvenlik helikopteri görevlendirildi."

  • izmir
  • düzensiz göçmen
  • facia

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.