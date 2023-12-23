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İzmir'de göçmen kaçakçılığına operasyon: 15 tutuklandı

İzmir'de düzenlenen operasyonlarda düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişine yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'i tutuklandı. Olayla ilgili olarak 2 şüphelinin arandığı bildirildi.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 18:26 - Güncelleme:
İzmir'de göçmen kaçakçılığına operasyon: 15 tutuklandı
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İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde 19-20 Aralık'ta Çeşme, Urla, Seferihisar, Karaburun ilçelerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik 6 operasyonda 173 düzensiz göçmen ele geçirildi.

Yasa dışı geçişe yardım ettikleri iddiasıyla yakalanan 16 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı.

Olayla ilgili olarak 2 şüphelinin arandığı bildirildi.

Öte yandan yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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