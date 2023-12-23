İzmir'de göçmen kaçakçılığına operasyon: 15 tutuklandı

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde 19-20 Aralık'ta Çeşme, Urla, Seferihisar, Karaburun ilçelerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik 6 operasyonda 173 düzensiz göçmen ele geçirildi.
Yasa dışı geçişe yardım ettikleri iddiasıyla yakalanan 16 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı.
Olayla ilgili olarak 2 şüphelinin arandığı bildirildi.
Öte yandan yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.