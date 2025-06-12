İzmir'de belediye ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında yaşanan grev krizi sona erse çatışmalar bitmiyor.

DİSK ile anlaşmaya varılan sözleşmenin bütçeye büyük yük getirdiğini belirten CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 800 işçiyi işten çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB), Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) Genel Merkezi'ne yazı göndererek, Belediye'ye bağlı İZDOĞA, İZULAŞ ve İZBETON şirketlerinden toplam 800 işçi için toplu işten çıkarma yapacağını duyurdu.

10 Haziran'dan 4 Temmuz'a kadar devam edecek süreçte, işten çıkarmaların kendi isteği ile ayrılacak olanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekliliğe hak kazanmış olanlar, Yaptıkları iş tasfiye edildiği halde eski işlerine uygun bir işte çalışmak istemeyenler, işe önce girenin sonra çıkarılması esası ile yapılacağı bildirildi.

GREVE ÇIKAN İŞÇİLERİN EMSAL GÖSTERDİĞİ İŞÇİLERDİ

Yakın zamanda İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan 23 bin işçi, bir hafta süren grevde eşit işe eşit ücret talep etmiş ve belediye bünyesindeki diğer şirketlerdeki işçilerin aynı işi yapmalarına rağmen daha yüksek ücret aldığını ifade etmişti. İZDOĞA ve İZULAŞ, greve çıkan işçilerin emsal gösterdiği şirketlerdi.