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İzmir'de gri civa satıcısı ve alıcısı oldukları öne sürülen 8 kişi yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinde gri civa maddesini satmaya ve bunu almaya çalışan kişiler suçüstü yakalandı, operasyonda 497 kilogram civa ele geçirildi.

AA14 Şubat 2020 Cuma12:53 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 12:53

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Grup Komutanlığı ekipleri, Bağarası Mahallesi'nde bazı kişilerin ellerindeki gri civa maddesini satmak için hazırlık yaptığını tespit etti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonda N.K, L.Ç, A.D. ve A.K. ile alıcı olduğu öne sürülen R.O, A.O, D.A. ve İ.Ç, pazarlık yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu tahmin edilen 497 kilogram ağırlığında gri civa, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüpheli N.K'nin jandarmadaki ifadesinde, 12 yıl önce bir hurdacıdan traktörüne ağırlık yapması için hurda malzeme aldığını, içinde gri civa bulunduğunu fark etmesi sonrası arkadaşlarının da yardımıyla alıcılarla irtibata geçtiğini öne sürdüğü öğrenildi.

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