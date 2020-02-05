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Güncel

İzmir'de güpegündüz pompalı dehşeti yaşatan şüpheliler yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga cep telefonu kameralarınca görüntülendi. Pompalı tüfekle havaya ateş ettiği tespit edilen 3 şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

IHA05.02.2020  10:46 - Güncelleme: 05.02.2020  10:46

Edinilen bilgiye göre olay İzmir’in Konak ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi 1133 Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden iki gruptan da bazı kişiler pompalı tüfekle havaya ateş etti. Çevre sakinleri tarafından taraflar yatıştırılırken olay polis ekiplerine bildirildi. Zanlıların kimliklerini tespit eden polis ekipleri H.B., Ö.K. ve M.A. isimli şahısları ikametlerinde gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda iki pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

POMPALI DEHŞET KAMERADA

Sokak ortasında güpegündüz pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıslar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahısların ellerindeki pompalı tüfekle havaya ateş ettikleri ve çevre sakinlerinin araya girdiği görüldü.

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