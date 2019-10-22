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İzmir'de gürültü kavgası: 3 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, gürültü yaptığını iddia ettiği 3 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı.

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İddiaya göre, Metin Y, Mehmet A. ve Hakan H, Yıldız Mahallesi'nde boş arazide alkol aldığı sırada, yanlarına gelen bir kişi ile gürültü meselesinden tartıştı.

Tartışmanın ardından oradan uzaklaşan şüpheli, bir süre sonra otomobille gelerek pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Metin Y, Mehmet A. ve Hakan H, vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Hakan H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralıların ilk ifadesinde, 3 kişi oturdukları sırada yanlarına gelen bir kişinin gürültü yaptıklarını ileri sürerek önce tartıştıklarını, şüphelinin daha sonra ateş ederek kaçtığını söyledikleri öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Görgü tanıklarının da ifadesini alan ekipler şüpheli K.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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