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İzmir'de güvenlik güçleri asayiş uygulaması yaptı

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından Konak ilçesindeki otellerde asayiş uygulaması yapıldı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele(TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çocuk Şube, Çevik Kuvvet şube müdürlükleri ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden oluşan 210 personelin katılımıyla Basmane semtindeki otellerde denetim yapıldı.
 
Denetlenen 48 otelden 3'üne idari işlem yapıldı. İki otelin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve bu otellerden birinde müşterilerin kaydının olmadığı belirlendi.
 
Uygulamalar esnasında 177 kişinin GBT sorgusu yapıldı, bakaya suçundan arandığı tespit edilen 1 kişi ilgili makamlara teslim edildi.

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