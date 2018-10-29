İzmir'de hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, önümüzdeki bir hafta boyunca yurtta yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ise hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün yaptığı duyuruda, "Yapılan son tahmin ve meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki bir hafta boyunca yurdumuzun yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle önümüzdeki hafta boyunca Türkiye’de yağış beklenmiyor. Ancak yüksek basınç ve açık havadan geceleri radyasyon kaybı sebebiyle Marmara Bölgesi ile yurdumuzun iç kesimlerinde gece ve özellikle sabah erken saatlerde yer yer sis ve pus oluşumu meydana gelebilecektir. Hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki hafta boyunca hissedilir derecede artarak iç ve batı bölgelerimizde mevsim normallerinin 5-8 derece, doğu bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta boyunca bazı il merkezlerimizde ulaşması beklenilen günün en yüksek sıcaklıklarının Erzurum’da 16, Afyonkarahisar’da 21, Ankara, Konya, Malatya ve Trabzon’da 22, Samsun ve Diyarbakır’da 23, İstanbul’da 25, Bursa’da 26, İzmir’de 28, Adana’da 29 Antalya’da 30 dereceye ulaşması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.