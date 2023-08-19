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Güncel

İzmir'de iki ayrı orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Bornova ve Menemen ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

AA19 Ağustos 2023 Cumartesi 19:24 - Güncelleme:
İzmir'de iki ayrı orman yangını kontrol altına alındı
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Yangın, saat 16.36 sıralarında Bornova ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine adrese sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozerle yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına geçildi.

Bir diğer yangın ise Menemen'in Harmandalı Mahallesi'nde saat 17.06 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozerle müdahale edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldığı öğrenildi.

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