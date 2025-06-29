İzmir'de iki ayrı orman yangını: Yerleşim yerleri tehdit altında

Beyazevler Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Buca ilçesindeki Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı.

Yangını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar, alevlerin iş yerlerine sıçramaması için çaba harcıyor.

Birçok kişi araçlarını yangın bölgesinden çıkarmaya çalışıyor. Emniyet ekipleri de TOMA'larla yangına müdahale ediyor.

Yangında çok sayıda araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangının olduğu bölgede otoyola çıkış yolları kapatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRIYOR

Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR VALİSİ ELBAN'IN AÇIKLAMASI

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri arasında saat 12.57'de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin saat 13.12'de yapıldığını bildirdi.

Elban, orman yangınına 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerinin bulunduğu 678 personelin sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Vali Elban, şunları kaydetti:

"Olumsuz hava koşulları ve bölgede etkili olan fırtına nedeniyle helikopterlerimiz tedbiren devre dışı bırakılmış, müdahaleler hava araçları açısından yalnızca uçaklarla sürdürülmektedir. Tüm kurumlarımızın üstün gayreti ve koordinasyonuyla yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu zorlu süreçte en büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır."

TİRE'DE YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI

İzmir'in Tire ilçesinde otluk alanda başlayıp, yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Alacalı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, mahalledeki yerleşim yerleri, ağıllar ve samanlıklara sıçradı.

Çok sayıda kişi mahallenin içerisindeki hayvanlarını başka bölgelere götürdü.

Mahallede yaşayan vatandaşlar da tankerlerle yangına müdahale etmeye çalışıyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.