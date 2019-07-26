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İzmir’de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sonucu 1 kişi ağır yaralanırken, olayla ilgilisi olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Konak ilçeye bağlı 2464 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olduğu ileri sürülen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. 
 
Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin yanında getirdiği tabancayı ateşlemesi sonucu M.D. (32), göğsüne isabet eden kurşundan dolayı ağır yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise silahlı kavgada ağır yaralanan M.D.’ye ilk müdahaleyi yaptı. 
 
Ambulansa alınan yaralı şahıs, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan M.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. M.D.’nin vurulduğunu öğrenen yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, polis ekipleri hastane bahçesinde güvenlik önlemi aldı. 
 
Öte yandan, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan H.A., E.A. ve F.K.’yi kıskıvrak yakaladı. Olaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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