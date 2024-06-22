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İzmir'de iki vahşet birden! Eşleri katletti

İzmir'in Konak ilçesinden iki kadın cinayeti haberi birden geldi. Gülsüm M. tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen Fatma Kahraman'ı ise eşi konuşma bahanesiyle dışarı çağırıp, tabancayla başından vurarak katletti.

DHA22 Haziran 2024 Cumartesi 14:11 - Güncelleme:
İzmir'de iki vahşet birden! Eşleri katletti
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İzmir'in Konak ilçesinde Gülsüm M. (33), tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi S.M. (38) tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 01.30 sıralarında Duatepe Mahallesi numara 11'deki evde meydana geldi. S.M. ile bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu 1 çocuk annesi eşi Gülsüm M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.M., eşi Gülsüm M.'yi kalbinden, sırtından ve karın boşluğundan birçok kez bıçakladı. Şüpheli kaçarken, sesleri duyan komşularını ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülsüm M., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gülsüm M.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan cinayet şüphelisi S.M.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

KONUŞMAK İÇİN DIŞARI ÇAĞIRDIĞI EŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

İzmir'in Konak ilçesinde R.K. (32), ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen eşi Fatma Kahraman'ı (31), konuşma bahanesiyle dışarı çağırıp, tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gürçeşme Caddesi'nde meydana geldi. R.K., ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen 3 çocuk annesi eşi Fatma Kahraman'ı konuşmak için dışarı çağırdı. R.K., dışarı çıkan eşi Fatma Kahraman'a yanındaki tabancayla 3 el ateş edip, kaçtı. Karaman, başına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyup dışarı çıkan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fatma Kahraman'ın yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Kahraman'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri kasten yaralama ve gasp başta olmak üzere birçok suçtan suç kaydı olan şüpheli R.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Cinayet şüphelisi R.K.'nin sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını koyup, Uygar Doğanay'ın şarkısının, 'Sevdan bitti, kibriti çaktım, bir ateş yaktım. Dönmem artık geriye, gemileri yaktım mürettebatıyla birlikte bir şey kalmadı geriye' sözleriyle paylaşım yaptığı görüldü.

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