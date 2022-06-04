İzmir'de ilginç görüntüler: Yıkım ekibi ve polis geldi, düğün yarıda kaldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve 142 yıllık geçmişiyle tarihi bir bina olan Saime Sultan Yalısı'nda dün akşam ilginç görüntüler meydana geldi. Genellikle düğünlerin yapıldığı işletmede, işletmecilerin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu öne sürülen platformlar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

DÜĞÜN SAHİPLERİ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Dün akşam saatlerinde iş makineleri ile Saime Sultan Yalısı'na gelen belediye ekipleri, kaçak olduğu öğrenilen platformları yıkmaya başladı. Platformun yıkılmasıyla birlikte düğün yapılan alanda iş makineleri gören düğün sahipleri ise neye uğradığını şaşırdı. Yıkım işlemi nedeniyle düğün iptal olurken, gerginliğin önüne geçmek amacıyla polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polisin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından yıkım süreci devam etti.

MÜHÜR FEKKİ YAPILMIŞ

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre işletmenin 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na muhalefet ettiği, sahil kısmında bulunan platformun devlet arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği öne sürüldü. Öte yandan kanuna muhalefetten dolayı mühürlenen işletmenin mühür fekki yaparak organizasyonlarını sürdürdüğü de bildirildi.