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İzmir'de inşaat bitişiğindeki binanın temelinde göçme meydana geldi

İzmir'de temel kazısı devam eden bir inşaatın bitişiğindeki binanın temelinde göçme meydana geldi, 2 aile tahliye edildi.

AA18 Şubat 2022 Cuma 02:15 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 02:16
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Bornova ilçesi Kızılay Mahallesi 472 Sokak'ta bir firma inşaat için iki gün önce temel kazısı başlattı.

Sevgi Gül'e ait bitişik 2 katılı binanın temelinde toprak kayması oluşması üzerine durum inşaat firmasına bildirildi.

Bölgeye gelen ekipler, bitişik binanın temelinde güvenlik önlemleri almaya başladı.

Devam eden çalışmalar esnasında binanın temelinde göçük meydana geldi.

Çalışanların uyarılarıyla bina sakinleri tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatırken, itfaiye ekipleri yaptıkları kontrollerin ardından binayı mühürledi.

Bina sahibi Sevgi Gül (50), gazetecilere yaptığı açıklamada, binada 2 ailenin ikamet ettiğini söyledi.

Evlerinin tahliye edilmesiyle mağduriyet yaşadıklarını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Burada 2 gündür bir müteahhit tarafından temel kazı çalışması yapılıyordu. Binamız 50 yaşında ve yığma olduğundan dikkatli çalışmaları için sürekli uyarıyorduk. Binanın bizim binaya sıfır yapılması gerektiğini belirterek bayağı yanaştılar. İki gündür yüreğimiz ağzımızda yaşıyoruz. Bugün sabah binamızın temelinde toprak kaymaya başlayınca aradık, çağırdık ve gelip temelde önlem aldılar. Akşam evimizin temeli göçtü ve kendimizi dışarı zor attık. Mağduruz ve zararımızın giderilmesini istiyoruz."

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