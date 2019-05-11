İzmir'de inşaattaki çalışma sırasında top mermisi buldu
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde yeni inşa edilen bir binanın elektrik tesisatını yapan işçiler, kepçeyle kazdıkları yerin altında, eski bir top mermisi buldu.
- DHA
Manas Bulvarı üzerindeki, yeni yapılan bir binanın elektrik tesisatı işlerini yapan işçilerden Engin Cantaş, kabloların geçmesi için kazdıkları çukurda, oksitlenmiş bir top mermisi buldu. Top mermesini çukurdan çıkarıp, elleriyle taşıyarak inşaat alanının önüne getiren Cantaş ve mesai arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, top mermisinin bırakıldığı yerin çevresini güvenlik şeridiyle kapatıp, durumu Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, buluntu mühimmatı incelemeye aldı.
Mühimmatı bulan elektrik işçisi Engin Cantaş, "Elektrik kablosu çekmek için kepçeyle kazı yaparken takıldı. Ben de elime alıp buraya getirdim" dedi.
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