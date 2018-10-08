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İzmir'de jandarmadan havadan trafik denetimi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde helikopter destekli trafik denetlemesi yapıldı.

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Trafik denetimlerinde etkinliklerinin artırılması amacıyla uygulamalar yapan jandarma birimleri, sorumluluk alanları içerisindeki Menemen, Aliağa, Foça, Dikili ve Menderes ilçelerinde helikopterli denetim gerçekleştirdi.

Kural ihlali yapan araçları havadan tespit eden ekipler, bunları uygulama noktalarına bildirdi. Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri kural ihlali yaptığı tespit edilen 14 sürücüye cezai işlem uyguladı. Şüpheli görülen ve kontrol noktasında durdurulan bazı araçlarda arama yapıldı.

Ekipler, sürücülere emniyet kemeri takmaları ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları uyarısında da bulundu.

İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planı kapsamında, helikopter ve drone destekli denetimlerle ihlallerin önlenmesi, ana arterlerde trafiği aksatacak durum ve ihlallere daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.

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