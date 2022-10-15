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İzmir'de JASAT operasyonu: 11 firari yakalandı

Jandarma dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firariyi yakaladı.

IHA15 Ekim 2022 Cumartesi 10:50 - Güncelleme:
İzmir'de JASAT operasyonu: 11 firari yakalandı
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma sorumluluk sahasında yürütülen planlı çalışmalar sonucu, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Kiraz, Kınık, Menderes, Seferihisar, Ödemiş, Menemen ve Karaburun ilçelerinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde operasyonlar gerçekleştirdi. 7 - 14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, değişik suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G., A.C., E.K., S.D., C.K., T.Y., S.A., H.Y., S.D., C.B. ve N.Y. adlı 11 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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