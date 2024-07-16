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İzmir'de kaçak elektrik skandalı sebebiyle vefat eden Özge için anma töreni

İzmir'de yaşanan yoğun yağış sonrasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz için anma töreni düzenlendi.

IHA16 Temmuz 2024 Salı 17:26 - Güncelleme:
İzmir'de kaçak elektrik skandalı sebebiyle vefat eden Özge için anma töreni
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İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde, yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken sudaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in (23) arkadaşları ve öğretmenleri, İzmir Demokrasi Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Fuaye Alanı'nda toplandı. Deniz'in fotoğrafını taşıyan yakınları gözyaşlarını tutamadı. Törende yine aynı olayda hayatını kaybeden İnanç Öktemay (44) da anıldı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Törende konuşan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçsiper, "Elim bir kazada 12 Temmuz Cuma günü kaybettiğimiz tıp fakültesi öğrencimiz Özge Ceren Deniz'i anmak amacıyla burada toplanmış bulunmaktayız. Öğretmen bir anne-babanın 3 evladının en büyüğü olan Özge Ceren, Osmaniye Fen Lisesinden mezun olduktan sonra tıp fakültesine başlamıştır. Bu yıl üniversitemizin tıp fakültesinde 4. sınıftan 5. sınıfa geçen Ceren, arkadaşları ve hocaları tarafından sevilen, çalışkan, başarılı ve saygılı bir öğrenci olarak kalplerimizde yaşamaya devam edecektir. 2 yıl sonra genç bir hekim olarak milletine hizmet etmeye hazırlanan öğrencimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü sadece bir rektör olarak değil aynı zamanda bir anne sıfatında da çok üzgünüm. Acılı anne babasına, kardeşlerine ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Çok zor, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" dedi.

"NE GÜZEL BİR İNSANLIK ÖRNEĞİ"

Sözlerini sürdüren Tunçsiper, "Yine aynı gün olay yerinde Özge Ceren'e yardım etmek isteyen, yardımsever bir vatandaşımız, müzisyen, esnaf kardeşimiz İnanç Öktemay'ı da kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ne güzel bir insanlık örneği. Kendisine de Allah'tan rahmet dilerken kederli ailesi ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Deniz ve Öktemay için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve lokma hayrı yapıldı, dualar okundu.

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